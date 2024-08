POL-HB: Nr.: 0524 --Schlösser zugeklebt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße und Bremen-Mitte, OT Altstadt, Präsident-Kennedy-Platz / Bgm.-Mevissen-Weg Zeit: 24.08.2024, 17:35 Uhr und 24.08.2024, 23:30 Uhr Am Samstagnachmittag und in der Nacht zu Sonntag ereigneten sich in der Neustadt und in der Mitte zwei Raubtaten. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. Gegen 17:35 Uhr lief eine 56-Jährige nach dem Einkaufen durch die ...

mehr