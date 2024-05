Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 45-Jähriger klaut, beleidigt eingesetzte Beamte und leistet Wider-stand

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 26. Mai 2024 erhielt die Bundespolizei gegen 16:30 Uhr fernmündlich Kenntnis von einem Diebstahl in der Mall am Hauptbahnhof Halle (Saale). Hier entwendete ein 45-Jähriger in einem Einkaufsmarkt eine Flasche Wein ohne das dafür erforderliche Entgelt zu zahlen. Er wurde durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn gestellt und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten. Da eine Feststellung der Personalien des Deutschen vor Ort nicht möglich war, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte er die Einsatzkräfte und den Sicherheitsmitarbeiter mit in der Ehre verletzenden Worten. Auf dem Bundespolizeirevier sollte seine Identität mittels eines Fingerabdruckscanners ermittelt werden. Damit war der Polizeipflichtige jedoch nicht einverstanden und wehrte sich gegen die Überprüfung. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die durch die Beamten in Form von einfacher körperlicher Gewalt unterbunden werden musste. Anschließend konnte die Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Den Deutschen erwarten Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell