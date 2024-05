Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Reisenden mit entwendetem hochwertigem Werkzeug und Fahrrad im Zug festgestellt

Magdeburg, Burg (ots)

Einen hochwertigen Akku-Winkelschleifer und ein Fahrrad stellten Bun-despolizisten am Donnerstag, den 23. Mai 2024 sicher. Zuvor befand sich eine Zugstreife in einem Regionalexpress auf der Strecke Magde-burg - Burg. Zwischen Gerwisch und Möckern kontrollierten die Beam-ten um 10:30 Uhr einen 33-jährigen Reisenden und glichen seine Perso-nalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei ab. Der Deutsche war be-reits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der sich anschließenden Durchsuchung seines Rucksackes fanden die Bundespolizisten diverse Werkzeuge auf, welche auch als Aufbruchswerkzeug genutzt werden könnten. Zudem befand sich in dem Gepäckstück der besagte hochwertige Akku-Winkelschleifer. Die Sachfahndung ergab, dass dieser durch Diebstahl abhandengekommen und entsprechend ausgeschrieben war. Der Mann führte außerdem ein schwarzes Herrenrad mit. An der Rahmennummer wurde manipuliert, dennoch konnte auch hier eine Fahndungsabfrage erfolgen. Diese hatte das gleiche Ergebnis: auch das Rad wurde entwendet. Der Mann gab an, dass dies einem Freund gehören wurde, welcher dann auch zum Bahnhof Burg kam und dies bestätigte. Da jedoch keine Kauf- oder Eigentumsnachweise erbracht werden konnten, wurden die beiden ausgeschriebenen Gegenstände entsprechend sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eröffnet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die rechtmäßigen Besitzer werden über den Fund der entwendeten Gegenstände informiert.

