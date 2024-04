BPOL-TR: Bundespolizei Trier nimmt bei der Zeugensuche dreifach gesuchten Straftäter fest

Koblenz (ots) - Zu Farbschmierereien an einem Personenzug der Deutschen Bahn kam es in der Nacht zu Karfreitag am Hauptbahnhof Koblenz. im Zeitraum 28.3.2024, 22:30 Uhr - 29.3.2024, 4:30 Uhr wurde der auf Gleis 43 abgestellte Zug auf einer Fläche von 70 qm besprüht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

