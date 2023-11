Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Wohnwagen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Peterskamp; Tatzeit: 05.11.2023, zwischen 11.00 Uhr und 15.30 Uhr;

In einen Wohnwagen brachen noch unbekannte Täter am Sonntag zwischen 11.00 Uhr und 15.30 Uhr ein. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zu dem auf einem Hinterhof stehenden Wohnwagen verschafft. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Auch an einem neben dem Wohnwagen stehenden Bürocontainer fanden sich Hebelspuren. Der oder die Täter konnten aber nicht in den Container eindringen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

