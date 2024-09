POL-PPRP: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagvormittag (03.09.2024), gegen 11:15 Uhr, war ein 29-jähriger Rollerfahrer auf der Wormser Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als eine in entgegengesetzte Richtung fahrende 75-jähriger Autofahrerin an der Einmündung zum Alten Frankenthaler Weg abbog und hierbei die Vorfahrt des 29-Jährigen missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, der 29-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde ...

