Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Autofahrerin bei Unfall verstorben Verkehrsunfall zwischen Auto und LKW

Ochtrup (ots)

Am Freitagmorgen (09.08.) gegen 05.00 Uhr ist es auf der B54 im Bereich der Auffahrt Ochtrup-Gronau-Heek zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen ist eine 20-jährige Fahrerin mit ihrem Kleinwagen die B54 in Fahrtrichtung Gronau aufgefahren. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort ist es mit einem LKW, der in Richtung Münster gefahren ist, kollidiert. Der Kleinwagen ist direkt in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Die 20-Jährige aus Ochtrup ist noch am Unfallort verstorben. Der 54-jährige LKW-Fahrer aus Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Durch den Unfall ist der Dieseltank des LKW beschädigt worden und es ist Kraftstoff ausgelaufen. Die Feuerwehr und die untere Wasserbehörde waren vor Ort. Die B54 ist bis mindestens 14 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und es entstand ein Sachschaden von geschätzten 27000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

