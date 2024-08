POL-ST: Kreis Steinfurt, Bad Iburg (Landkreis Osnabrück), Länderübergreifende Kradkontrollen, Zusammenarbeit mit der Polizei Osnabrück

Hörstel (ots) - Zwischen Freitag (02.08.), 19.00 Uhr und Samstag (03.08.), 10.00 Uhr haben Unbekannte an einer Kirche an der Ibbenbürener Straße Bronzetürgriffe abmontiert und gestohlen. Die Eingangstür liegt in einem Baustellenbereich zur Ibbenbürener Straße. Unmittelbar vor der Eingangstür stehen zurzeit Absperrgitter. Diese wurden zur Seite geschoben, um an die Türgriffe zukommen. Bei den Türgriffen handelt ...

mehr