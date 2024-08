POL-ST: Rheine, Diebe entwenden Baumaterialien, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots) - In der Zeit von Samstag (03.08.), 16.00 Uhr bis Montag (05.08.), 10.00 Uhr haben unbekannte Täter sich Zugang zu einem weißen VW Tiguan verschafft. Das Fahrzeug war an der Richard-Wagner-Straße, zwischen den Straßen Lerchenfeld und Hindemithstraße am Straßenrand abgestellt. Wie die Täter in das Auto gelangt sind, ist noch unklar. Als der Fahrer am Montagmorgen zu dem Fahrzeug kam, stellte er fest, ...

