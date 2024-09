Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jungbulle beschädigt Auto - Unfallfucht - Sachbeschädigung an Schule

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Jungbulle beschädigt Auto

Am Freitagmorgen sollte gegen 08:15 Uhr ein Jungbulle zu einer Metzgerei in die Bahnhofstraße geliefert werden. Das Tier konnte sich beim Abladen losreißen, flüchtete über die Straße und durchquerte mehrere Gärten. Das Rind konnte schnell wieder eingefangen werden. Auf der Flucht beschädigte das Tier einen geparkten VW Golf am Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 20:00 Uhr bis Freitag, 09:05 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren einen VW Golf. Das beschädigte Fahrzeug war in der Untere Schwabstraße ordnungsgemäß geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Hinweise unter Tel. 0711 57720

Weinstadt-Schnait: Sachbeschädigung an Schule

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Donnerstag, 16:30 Uhr bis Freitag, 07:30 Uhr vermutlich mittels eines Steinwurfs eine Fensterscheibe der Grundschule in der Beethovenstraße. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 65061.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell