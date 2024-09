Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwaikheim: Einbruch in Gartenhütte

Im Zeitraum von Sonntag, 08.09.2024 bis Donnerstag, 12.09.2024 drangen unbekannte Täter über ein Fenster in eine Gartenhütte im Bereich Krebshalde ein und stahlen Alkoholika und Werkzeugakkus im Gesamtwert von ca. 100 Euro. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Schwaikheim aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 969030.

Schwaikheim: Versuchter Einbruch in Reinigungsfirma

In der Zeit von Mittwoch, 11.09.2024 bis Donnerstag, 12.09.2024 versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle in der Benzstraße einzudringen. An der Tür waren Hebelspuren und Kratzer feststellbar. Außer geringen Beschädigungen an der Hallentür ist kein Schaden entstanden. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Schwaikheim unter Telefon 07195 939030.

Remshalden: Auffahrunfälle auf B29

Im gestrigen Berufsverkehr (12.09.) kam es gegen 07:45 Uhr auf der Bundesstraße B29 zwischen Winterbach und Remshalden-Geradstetten zu zwei Auffahrunfällen in Fahrtrichtung Stuttgart. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr zunächst eine 25-jährige Opel-Fahrerin auf einen Seat auf. Während der Opel unfallbedingt auf der Fahrbahn stand, fuhr ein 34-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem VW Caddy auf diesen auf. Der linke Fahrstreifen musste kurz gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Fellbach - Schmiden: Reifen aufgestochen

In der Wirtembergstraße wurde zwischen Mittwochabend 22 Uhr und Donnerstagmorgen 8 Uhr die zwei hinteren Reifen eines Pkw der Marke Seat vermutlich mit einem Messer zerstochen. Das Polizeirevier in Fellbach bittet um Hinweise zu diesem Vorfall unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Verkehrsunfall durch Vorfahrtmissachtung

Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr kam es auf der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall, als eine 40-jährige VW-Fahrerin von der Ohmstraße nach rechts auf die Ringstraße einbiegen wollte. Hierbei übersah sie einen vorfahrtberechtigen BMW-Fahrer, welcher in gleicher Fahrtrichtung die Ringstraße befuhr. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell