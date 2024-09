Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Person bei Unfall tödlich verletzt, Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Am Donnerstag zwischen 09 Uhr und 14:15 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Diakoniestraße geparkten Pkw indem er diesen mit einem Farbstift beschmiert. Hierdurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Kreßberg: Person bei Unfall tödlich verletzt

Am frühen Freitagmorgen gegen 04:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer die L1010 von Waldtann in Richtung Marktlustenau. Aus bislang unklarer Ursache kam er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der 20-Jährige wurde hierbei tödlich verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

