Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Einbruch - Schlägerei - Unfall

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht - Seitenspiegel beschädigt

In der Zeit von Mittwochabend 22:45 Uhr bis Donnerstagmorgen 07:55 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Seitenspiegel eines in der Haldenstraße Ecke Kleiststraße geparkten VW Golf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 57720.

Schorndorf: Unfall - Motorrad übersehen

Am Donnerstag gegen 06:45 Uhr übersah ein 52-jähriger Fahrer eines KIA beim Abbiegen ein von rechts kommenden Motorradfahrer. Auf der Landesstraße 1140 bei Anschlussstelle Winterbach kam es zum Unfall zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Der 16-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.

Waiblingen: Einbruch in ein Verkaufsgeschäft

In der Nacht vom 11.09. auf den 12.09.2024 drangen unbekannte Täter in ein Verkaufsgeschäft in der Johannes-Auwärter-Straße ein. Die Diebe verschafften sich über eine kleine Küche Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten ca. 18 Stangen Zigaretten und 1400 Euro Bargeld. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151 9500.

Waiblingen: Schlägerei vor Discounter

Am Donnerstagmittag wurde der Polizei kurz nach 13:00 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich eines Discounters an der Straße Alter Postplatz gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen waren dort mindestens sechs alkoholisierte Personen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt, die sie auch unter Verwendung eines Reizgassprays austrugen. Es kam bei zwei Personen zu leichten Verletzungen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07151 9500 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell