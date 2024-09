Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis:Unfälle und Unfallfluchten

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Dienstag 05:45 Uhr und Mittwoch 05:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Mozartstraße am Fahrbahnrand geparkten Ford und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag 13:00 Uhr und Mittwoch 10:30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes im Tennhofer Weg. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch wurde gegen 15:25 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass ein roter Opel in der Schurwaldstraße von der Fahrbahn abgekommen war, eine Fußgängerinsel überfuhr und ein Verkehrszeichen beschädigt habe. Der Opelfahrer sei aber in Richtung Schnait weitergefahren. Die eingesetzte Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später antreffen, da es aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit war. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 84-jährige Autofahrer Alkohol getrunken hatte. Er musste sofort seinen Führerschein abgeben.

Fellbach: Auffahrunfall

Gestern Nachmittag kam es gegen 15:25 Uhr auf der Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Stuttgart im Bereich der Anschlussstelle Fellbach-Süd zu stockendem Verkehr. In dieser Situation schätzte ein 43-jähriger Seat-Fahrer den Abstand zu einem vor ihm fahrenden Mercedes falsch ein. Als der Verkehr komplett halten musste, kam es trotz Notbremsung zum Auffahrunfall. Dabei wurden die Airbags des Seat ausgelöst. Drei Personen wurden leicht verletzt. Der linke Fahrstreifen musste kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 65.000 Euro.

