Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Auto überschlägt sich auf Bundesstraße B29

Aalen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15:05 Uhr auf der Bundesstraße B29 in Fahrtrichtung Aalen, im Bereich des Hochparkplatzes zu einem Unfall. Die Fahrerin eines Nissan verlor vermutlich aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam anscheinend zunächst links an den Bordstein und wurde sodann nach rechts in den Grünstreifen geschleudert, wo es auf dem Dach liegen blieb. Die Bundesstraße musste für eine knappe Stunde in Richtung Aalen gesperrt werden. Die Autofahrerin wurde nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

