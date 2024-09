POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Bus - Fußgänger auf B14

Aalen (ots) - Winnenden-Birkmannsweiler: Unfallflucht Gestern, Dienstag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW Landrover Discovery an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich unerlaubt. Das beschädigte Fahrzeug war in der Querstraße ordnungsgemäß geparkt. Es entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. ...

