Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten - Unfälle - Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Winnenden-Birkmannsweiler: Unfallflucht

Gestern, Dienstag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW Landrover Discovery an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich unerlaubt. Das beschädigte Fahrzeug war in der Querstraße ordnungsgemäß geparkt. Es entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Tel. 07195 6940.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:40 Uhr wurde der Seitenspiegel eines PKW Mitsubishi durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Mitsubishi war in Haubersbronn in der Wieslauftalstraße am Fahrbahnrand geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07181 2040.

Schorndorf: Unfall unter Einfluss von Cannabis

Am Dienstagabend, gegen 18:15 Uhr wurde der Polizei ein Mercedes gemeldet, der in der Waiblinger Straße über eine dortige Verkehrsinsel gefahren sei und dabei ein Verkehrszeichen beschädigt habe. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der 20-jährige Fahranfänger positiv auf THC getestet. Ihm drohen nun führerscheinrechtliche Konsequenzen. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Winterbach-Manolzweiler: Arbeitsunfall - Mann stürzt durch Dach

Am Dienstag gegen 16:15 Uhr stürzte ein Mann bei Reinigungsarbeiten durch einen Glaseinsatz eines Gebäudedachs in der Kaiserstraße. Bei dem etwa 4 Meter tiefen Fall zog sich der 53-Jährige vermutlich innere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Abklärung mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Stuttgart geflogen.

Backnang: Kollision mit drei Fahrzeugen

Am Dienstag um 17:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein 62-jähriger Audi-Fahrer aus einer Ausfahrt eines Lebensmitteleinzelhandels auf die Weissacher Straße einfahren wollte. Dabei übersah er 34-jährige Fiat-Fahrerin, welche mit ihrem Fahrzeug die Straße querte. Daraufhin streifte sie den Audi und lenkte anschließend nach links, wobei sie aufgrund der Ausweichbewegung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und an einem Bordsteig auf die linke Seite kippte. Als sie schließlich zum Stehen kam, kippte das Fahrzeug zurück, woraufhin ein entgegenkommender 54-jähriger auf den stehenden Fiat auffuhr. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro. Durch die Kollision wurde die 34-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell