Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Pkw zerkratzt

Aalen (ots)

Vellberg: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Dienstagnachmittag gegen 14:10 Uhr kam es in der Haller Straße im Bereich einer Ampelkreuzung zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Citroen-Fahrerin und eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin fuhren in den Kreuzungsbereich ein, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführerinnen gaben gegenüber der Polizei an, dass ihre jeweilige Ampelanlage grün anzeigte. Durch den Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten, unter der Telefonnummer 0791 4000 melden.

Crailsheim: Pkw zerkratzt

Am Dienstag zwischen 08 Uhr und 18 Uhr zerkratzte ein Vandale einen im Heuweg geparkten Pkw und verursachte an diesem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Vandalen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell