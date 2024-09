Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fußgänger von LKW erfasst - Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Fußgänger von LKW erfasst

Am Dienstag gegen 11:40 Uhr wurde ein 102-jähriger Schorndorfer in der Hauffstraße von einem rangierenden LKW erfasst und schwer verletzt. Der verletzte Senior wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Fellbach: Unfallflucht

In der Zeit von Sonntag, 08.09.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 10.09.2024, 11:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß in der Bühlstraße geparkten PKW Mercedes A-Klasse. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 57720 zu wenden.

