Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto gegen Hauswand - Rollerunfall - Alkoholfahrt - Unfall im Gegenverkehr - Autoscheibe eingeschlagen

Aalen (ots)

Backnang: Auto kollidiert mit Hauswand

Aufgrund eines medizinischen Vorfalls verlor am Montag gegen 14:25 Uhr ein 35-jähriger Fahrer eines Audis in der Marktstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Blumenkübel und kam an einer Hauswand mit Schaufensterfront zum Stehen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro.

Murrhardt: Rollerfahrer stürzt in Kurve

Am Montag gegen 15:20 Uhr kam ein 19-jähriger Rollerfahrer in der Robert-Franck-Straße auf nasser Fahrbahn in einer Kurve zu Fall und verletzte sich leicht. Der junge Mann war offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. An seinem Roller entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Fellbach: Mit über 1 Promille unterwegs

Am Montag wurde gegen 19:55 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann soeben torkelnd in sein Peugeot gestiegen und weggefahren sei. Eine Streife konnte das Fahrzeug wenig später fahrend in der Esslinger Straße anhalten und den 56-jährigen Fahrer kontrollieren. Dabei stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Dem Fahrer des Peugeot drohen nun führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Fellbach: Unfall - beim Fahren abgelenkt

Ein 80-jähriger Mercedesfahrer befuhr am Montag gegen 16:35 Uhr die Schorndorfer Straße in Fellbach. Im Bereich des Stadttunnels wollte er das Abblendlicht einschalten. Dadurch war der Fahrer so abgelenkt, dass er von seinem Fahrstreifen abkam und mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammenstieß. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Schwaikheim: Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter schlugen am Montag zwischen 08 Uhr und 10 Uhr die Scheibe eines in der Kelterstraße geparkten Citroen ein. Entwendet wurde nichts, da sich nichts Wertvolles im Fahrzeug befand. Das Polizeirevier Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter 07195 6940.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell