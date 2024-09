Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kreßberg: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Aalen (ots)

Kreßberg: Polizeihubschrauber und Personenspürhunde suchen Vermisste

Seit circa 16:15 Uhr wurde eine 35-jährige Frau aus Mariäkappel vermisst. Man vermutete sie in einer hilflosen Lage. Zur Vermisstensuche wurden neben mehreren Streifen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Ein Bekannter der Vermissten fand sie wohlauf in der Nähe des Ruhweihers bei Oberstelzhausen. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

