POL-AA: Ostalbkreis: Verwirrte Frau beißt Polizisten - Sachbeschädigung - Diebstahl - Streitereien - Sonstiges

Aalen: Motorradfahrer übersehen

Mit ihrem VW Golf wollte eine 22-Jährige am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr an der Auffahrt Hüttlingen nach links auf die B29 auffahren. Sie ließ zunächst zwei Fahrzeuge passieren, um anschließend auf die Bundesstraße aufzufahren. Hierbei übersah sie einen, hinter den PKW fahrenden Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 61-jährige Lenker einer Harley-Davidson stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

Aalen: Parkende Fahrzeuge beschädigt

Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung in Verbindung mit Betäubungsmittel und zu hoher Geschwindigkeit führten am Sonntag gegen 2.50 Uhr zu einem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 34.000 Euro, davon zwei PKW mit Totalschaden, entstand. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem PKW die Heidestraße in Richtung Rötenbergstraße. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug noch auf einen davor geparkten PKW aufgeschoben. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. zudem konnten Anhaltspunkte für eine Einwirkung von Betäubungsmittel wahrgenommen werden. Nachdem sowohl ein Atemalkoholtest, als auch ein THC-Vortest entsprechende Ergebnisse anzeigten, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde sichergestellt.

Hüttlingen: Verwirrte Frau beißt Polizisten

Am Freitag gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei nach Hüttlingen gerufen, nachdem dort eine junge Frau in verwirrtem Zustand barfuß über die Straßen rannte und mit Geld um sich warf. Die eintreffenden Beamten konnten die 24-Jährige im Bereich der Abtsgmünder Straße feststellen, wo sie gerade, trotz mehreren Fahrzeugen, über die Straße rannte. Die Polizisten versuchten die Frau einer Kontrolle zu unterziehen. Nachdem sie jedoch wieder auf die Straße rennen wollte, musste sie von den Beamten festgehalten und geschlossen werden. Hiergegen wehrte sie sich, leistete erheblichen Widerstand, trat nach den Beamten und biss einen Polizisten in den Unterarm. Unter Hinzuziehung weiterer Kräfte gelang es letztendlich die Frau in einen Streifenwagen zu verbringen. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands musste sie in eine Klinik gebracht werden.

Lorch: Radfahrerin leicht verletzt

Eine 62-jährige Radfahrerin fuhr am Sonntag gegen 12:20 Uhr auf dem Radweg am Goldwasen und stürzte vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt. Hierbei wurde sie leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec entwendet

Am Sonntag zwischen 14:15 Uhr und 16:10 Uhr wurde vor einem Kino im Türlensteg ein gesichertes Pedelec im Wert von 5000 Euro sowie ein Helm entwendet. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Leinzell: Geldautomat beschädigt

Am Sonntag gegen 8:20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, das im Automatenraum einer Bank in der Alten Gögginger Straße randaliert wurde. Der Geldautomat sowie die Türen wurden beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 7171 358-0 entgegen

Ellwangen: Streitereien in der LEA

Am Montagnacht um ca. 1:00 Uhr wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei in die LEA in der Georg-Elser-Straße gerufen. Dort gerieten zwei Zimmerbewohner im Alter von 21 und 23 Jahre in Streit und griffen sich gegenseitig an. Beide Bewohner verletzten sich hierbei. Einer der Beschuldigten wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Bereits am Samstagabend gegen 22.15 Uhr wurde die Polizei in die LEA gerufen. Zwei Männer des Sicherheitsdienstes wurden von zwei Bewohnern angegriffen. Beim Eintreffen der Beamten, waren die beiden bereits von den Sicherheitsleuten fixiert. Die beiden Beschuldigten wurden von der Polizei vorläufig in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird nun strafrechtlich ermittelt.

Wössingen/Kirchheim: Radlader unerlaubt bewegt

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag 18:30 Uhr und Sonntag 9:30 Uhr einen Radlader auf einer Baustelle zwischen Wössingen und Kirchheim und stellten ihn anschließend auf einem 500 Meter entfernten Maisfeld wieder ab. Außerdem wurde eine mobile Toilette auf der Baustelle beschädigt. Am Maisfeld entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 7961 930-0 entgegen.

