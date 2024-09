Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Brände, Diebstahl aus Pkw, Flasche Polizeibeamte machen Beute

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr eine 43-jährige Opel-Fahrerin die L1060 und kam aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr eine Böschung hinunter, das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die 43-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Ilshofen: Wohnhausbrand

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es in der Straße In den Pfaffenwiesen zu einem Feuerwehreinsatz. An einem Carport entwickelte sich ein Feuer, welches sich zunächst über den Carport ausbreitete und anschließend auf ein Wohnhaus übergriff. Die Feuerwehr war mit zwölf Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften im Einsatz und konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt Auslöser für den Brand war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 300 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb entwendete am Sonntag zwischen 01:30 Uhr und 14 Uhr einen Trompetenkoffer mit Trompete aus einem geparkten, unverschlossenen VW in einem Parkhaus in der Mauerstraße. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Dieb.

Schwäbisch Hall: Falsche Polizeibeamte machen Beute

Am Donnerstag gegen 16 Uhr riefen Telefonbetrüger bei einer Seniorin aus Schwäbisch Hall an und gaben sich als falsche Polizeibeamte aus. Weiter behaupteten sie, dass eine Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution notwendig wäre um eine Haft zu verhindern. So konnten die Betrüger die Dame dazu bewegen, einen fünfstelligen Geldbetrag an einen Abholer zu übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Crailsheim: Rollator entwendet

Zwischen Donnerstag 16:00 Uhr und Freitag 11:15 Uhr wurde durch einen Unbekannten in der Ludwigstraße in einem Wohnheim ein Rollator entwendet. Dieser wurde zuvor mit einem Schloss an einem Heizkörper gesichert. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Crailsheim: 20.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Auf der Tiefenbacher Straße in Fahrtrichtung Nordwestumgehung kam es am Samstag um kurz vor 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein 70-jähriger Daimler-Fahrer einen von link kommenden, vorfahrtberechtigten 34-jährigen Fiat-Fahrer, welches aus Richtung Kirchberger Straße kam. Dadurch kam es zur Kollision beider Pkw, wodurch sich der 34-jährige leicht verletzte und in ein Klinikum verbracht wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Satteldorf - Bölgental: Traktor geriet in Brand

Ein Traktor geriet am Samstag gegen 15:50 Uhr in der Straße "Blögental" in Brand und verursachte einen Sachschaden von rund 30.000 Euro. Als Brandursache wird ein technischer Defekt im Motorblock vermutet. Um zu verhindern, dass der Brand auf eine Scheune übergriff, wurde die Feuerwehr Satteldorf mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften hinzugerufen.

Crailsheim: Bargeld aus Pkw entwendet

Aus einem Pkw in der Willi-Graf-Straße wurde am Samstag zwischen 0 und 11 Uhr Bargeld sowie eine Bankkarte entwendet. Laut Angaben soll der Pkw zwischen 0 und 2 Uhr unverschlossen gewesen sein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, welche Hinweise auf Verdächtige haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Fahrrad entwendet

Ein Fahrrad, welches in einem Schuppen im Eichenweg am Mittwoch gegen 13 Uhr abgestellt wurde, wurde am Freitag gegen 16 Uhr als vermisst gemeldet. Der Schuppen sowie das Fahrrad waren in diesem Zeitraum nicht verschlossen. Das entwendete Jugend Mountainbike soll eine blau/hellgrüne Farbe haben und ein auffälliges Schutzblech, welches hinten sehr hoch eingestellt sein. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Fahrrad geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Satteldorf: Gegenstand verursacht Verkehrsunfall

Auf der A6 zwischen der Landesgrenze Bayern und der Anschlussstelle Crailsheim verlor ein unbekannter Fahrzeuglenker einen nicht bekannten Gegenstand, welchem ein 29-jähriger Kleintransporter-Fahrer am Montagmorgen gegen 0:45 Uhr ausweichen wollte. Dadurch kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Notrufsäule und beschädigte anschließend die rechte Schultzleitplanke. Die Notrufsäule kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen, mit welcher ein nachfolgender Pkw-Fahrer, welcher den linken Fahrstreifen befuhr, kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, in bislang unbekannter Höhe. Der Verursacher, welchen den Gegenstand verlor, entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 an die Verkehrspolizei in Kirchberg an der Jagst zu wenden.

Ilshofen: Durch Ausweichen Sachschaden verursacht

Aufgrund eines Fahrstreifenwechsels eines vorausfahrenden Reisebusses, musste eine 24-jährige Audi-Fahrerin am Samstag gegen 18:20 Uhr auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshsn nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend kam sie rechts von der Fahrbahn ab und verursachte einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der vorausfahrende Reisebus entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter der Rufnummer 07904 94260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell