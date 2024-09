Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Winnenden und Backnang

Aalen (ots)

Winnenden: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gegen 10:20 Uhr befuhr am Samstag ein 86-Jähriger die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte mit einem selbst zu einem E-Bike umgebauten Klapprad. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er. Er wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste.

Backnang: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern

Am Samstag gegen 08:00 Uhr fuhr ein 16-jähriger mit seinem Pedelec auf dem Radweg Obere Walke in Richtung Freibad. Da er von seinem Handy abgelenkt war, übersah er einen querenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Unfallverursacher stürzte und wurde schwer verletzt. Der andere Radfahrer wurde nicht verletzt.

