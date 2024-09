Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Verletzter Fahrradfahrer

Am Samstag gegen 10:10 Uhr kam es in der Hauptstraße im Teilort Birkmannsweiler zu einem Unfall. Ein 87-jähriger Fahrradfahrer stürzte alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Ursache des Sturzes könnte auch eine innere Ursache sein.

Backnang: Unfall zwischen Fahrradfahrern

Am Samstag gegen 08:00 Uhr kam es auf dem Radweg in der Verlängerung der Straße Obere Walke in Richtung Freibad zu einem Unfall. Ein 16-jähriger E-Bike-Fahrer übersah einen querenden 52-jährigen Rennradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 16-Jährige verletzte sich schwer, der 52-jährige blieb unverletzt. Ursächlich dürfte Ablenkung durch Handynutzung während der Fahrradfahrt gewesen sein.

