Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Frankenhardt: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 23:40 Uhr befuhr ein 29-jähriger Audi-Fahrer die Landesstraße 1060 von Markertshofen kommend in Richtung Gründelhardt. In einer Rechtskurve kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er streifte ein Schild, einen Leitpfosten und einen Baum und fuhr ca. 10-15 Meter eine Böschung hinunter. Der Fahrer verletzte sich leicht. Der Sachschaden belief sich auf ca. 15.000 Euro.

Braunsbach: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 15:35 Uhr kam es auf der auf der Landesstraße 1045 zwischen Döttingen und Braunsbach zu einem Unfall. Ein 21-jähriger KTM-Kraftradfahrer überholte und fuhr hierbei auf einen vorausfahrenden 19-jährigen Peugeot-Fahrer auf, der ebenfalls überholte. Der Kraftradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Braunsbach: Unfall auf der BAB 6

Am Freitag gegen 23:55 Uhr befuhr eine 21-jährige Daimler-Benz-Fahrerin Die Autobahn in Richtung Nürnberg. Auf Höhe des Parkplatzes Kochertalbrücke Süd kam sie nach einem Fahrstreifenwechsel von der linken auf die rechte Spur über den Ausfädelungsstreifen in den Grünstreifen und prallte gegen die Schutzplanke. Hinter dieser kam das Fahrzeug zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell