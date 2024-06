Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kradfahrer verstarb nach Verkehrsunfall

Meschede (ots)

Am 29.06.2024 befuhr gegen 15:10 Uhr ein 58-jähriger Kradfahrer aus Mühlheim a.d.R. in einer Gruppe mit weiteren Kradfahrern die L915 aus Richtung Remblinghausen in Richtung Löllinghausen. Im Bereich einer langgezogenen Kurve kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden 57-jährigen Kradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück. Beide Kradfahrer wurden hierdurch schwer verletzt, der Mann aus Rheda-Wiedenbrück erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Mann aus Mühlheim wurde einem Krankenhaus zugeführt. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein VU-Team hinzugezogen. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch das Verkehrskommissariat. Die L915 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. (Schl.)

