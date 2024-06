Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in einen Kiosk

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 29.06.2024, 03:22 Uhr bis 29.06.2024, 03:43 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu einem in der Hauptstraße befindlichen Kiosk zu verschaffen. Hierzu versuchten sie die Eingangstür aufzubrechen, was jedoch misslang. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Sundern unter 02933 / 90203511 (Schl.)

