Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährdung von Fußgängern bei Autokorso

Meschede (ots)

Am Mittwoch, den 26.06.2024, gegen 23:30 Uhr ist es nach einer Zeugenaussage in Meschede im Einmündungsbereich Warsteiner Straße/Jahnstraße zu Gefährdungen von zwei Fußgängern gekommen. Nach dem Fußballspiel Tschechien - Türkei bei der Europameisterschaft fand dort ein Autokorso statt. Ein weißes BMW-Cabrio besetzt mit vier unbekannten Personen fuhr auf der Warsteiner Straße in Richtung Warstein. An der Einmündung bog der Fahrzeugführer bei Grünlicht mit überhöhter Geschwindigkeit in die Jahnstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerten zwei nicht bekannte Fußgänger die Fahrbahn in Richtung einer Tankstelle. Die Fußgänger konnten nur mit einem Sprung nach vorne einen Unfall vermeiden.

Bei der Anzeigenerstattung wurden weitere Verkehrsverstöße von Fahrzeugführern wie das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit, zu nahes Auffahren, Rotlicht bekannt.

Ähnliche Hinweise gingen von einem anderen Zeugen fernmündlich für die Briloner Straße in Meschede ein.

Die Fußgänger sowie Zeugen des Vorfalls im Einmündungsbereich Warsteiner Straße/Jahnstraße werden gebeten, sich bei der Polizei in Meschede unter der Rufnummer 0291/902003411 zu melden.

Die Polizei appelliert bei aller Freude über gewonnene Fußballspiele: - Verkehrsgefährdungen sind keine Kavaliersdelikte. - Auch für Autokorsos gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. - Gegenseitige Rücksichtnahme ist gefordert! - Bei Straftaten und Gefährdungen gibt es keinen Ermessensspielraum. Festgestellte oder angezeigte Verstöße werden konsequent verfolgt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell