POL-HSK: Motorradfahrer verunglückt und verletzt sich schwer

Arnsberg (ots) - Am Montag kam es in Moosfelde zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 16:20 Uhr und 20:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung auf der Moosfelder Höhe. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

