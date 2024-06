Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelec - Fahrerin unter Alkoholeinfluss und stürzt

Brilon (ots)

Am Dienstag kam es in Brilon gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 46jährige Frau aus Brilon war mit ihrem Pedelec auf der Keffelker Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau zu Fall und verletzte sich dadurch schwer. Rettungskräfte und Polizei waren im Einsatz. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Verletzte unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Frau wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell