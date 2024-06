POL-HSK: Fahrradtour endet mit Sturz und Blutprobe

Marsberg (ots) - Am Dienstag kam es zwischen 11:45 Uhr und 13:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus auf der Meerhofer Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt. Es wurden mehrere Räume durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-902003711 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Michael ...

