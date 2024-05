POL-EL: Nordhorn - Sprinter beschädigt

Meppen (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 17.00 bis 23.00 Uhr, wurde in Meppen an der Nicolaus-Augustin-Straße, auf dem dortigen Parkplatz gegenüber des Kauflandes, ein dort geparkter schwarzer Jeep angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen an die Polizei Meppen, Tel.: 05931/9490. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

