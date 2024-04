FW-RE: Personensuche in der Emscher

Recklinghausen (ots) - Am Samstagnachmittag (06. April 2024) kam es in der Recklinghäuser Innenstadt zu einem Dachstuhlbrand. Verletzt wurde durch das Brandgeschehen niemand. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 14:25 Uhr zum Kaiserwall in unmittelbare Nähe des Einkaufszentrums "Palais Vest" gerufen. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte konnten diese in einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude gegenüber ...

