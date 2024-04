FW-RE: Dachstuhlbrand am Kaiserwall - keine Verletzten

Recklinghausen (ots) - Am Freitagabend (15. März 2024) kam es in einem Gewerbegebiet in Recklinghausen-König-Ludwig zum Brand einer Lagerhalle. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauert aktuell noch an. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 22:15 Uhr zur Alten Grenzstraße in den Stadtteil König-Ludwig alarmiert. Bereits beim Ausrücken der ersten Kräfte der Feuerwehr war der Brand durch diverse Notrufmeldungen in der Leitstelle des Kreises Recklinghausen bereits ...

mehr