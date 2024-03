Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Lagerhalle in Vollbrand

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend (15. März 2024) kam es in einem Gewerbegebiet in Recklinghausen-König-Ludwig zum Brand einer Lagerhalle. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauert aktuell noch an.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 22:15 Uhr zur Alten Grenzstraße in den Stadtteil König-Ludwig alarmiert. Bereits beim Ausrücken der ersten Kräfte der Feuerwehr war der Brand durch diverse Notrufmeldungen in der Leitstelle des Kreises Recklinghausen bereits bestätigt. Zudem konnten die Kräfte der Feuerwehr bereits auf der Anfahrt eine größere Rauchentwicklung und deutlichen Flammenschein wahrnehmen.

Beim Eintreffen am Einsatzobjekt konnten die Einsatzkräfte eine Lagerhalle in Vollbrand erkunden. Zudem standen verschiedene, leere (neue) IBC-Container im direkten Umfeld der Halle in Brand. Unmittelbar wurden weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle beordert sowie ein Außen-Löschangriff begonnen. Um die umliegenden Gebäudestrukturen in dem eng bebauten Gewerbegebiet zu schützen, wurde zudem eine Riegelstellung aufgebaut.

Durch die Löschmaßnahmen konnte der Brand schnell eingedämmt werden. Allerdings stürzte die Halle teilweise ein. Da sich unter den Einsturztrümmern noch Glutnester befanden, wurde das Technische Hilfswerk zur Unterstützung mit schwerem, technischen Gerät alarmiert. Dieses rückte unter anderem mit einem Bagger an.

Für die Einsatzstellenverpflegung und -versorgung sorgte das Deutsche Rote Kreuz.

Im Einsatz befanden sich sämtliche zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Recklinghausen, dies sind die hauptamtliche Wachbereitschaft des Löschzugs Feuer- und Rettungswache, die Einsatzleitdienste sowie die ehrenamtlichen Einheiten Altstadt, Ost, Speckhorn, Suderwich, Süd, Hochlar und der Rettungsdienst mit einem Notarzt und einem RTW. Der ehrenamtliche Löschzug Westerholt aus der Nachbarstadt Herten besetzte zeitweise die verwaiste Feuer- und Rettungswache Recklinghausen.

Aktuell dauern die Nachlöscharbeiten noch an, die Einsatzdauer wird sich noch bis in die frühen Morgenstunden ziehen.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben und verweist auf die polizeiliche Brandursachenermittlung.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell