POL-VDMZ: Geschwindigkeitsbegrenzung wegen Sturmböen

A 61/Dorsheim (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 21-Jährigenn PKW-Fahrers am 21.1.2024 gegen 18:35 Uhr an der Anschlussstelle Dorsheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in dem Fahrzeug Cannabisgeruch fest. Der Grund war schnell ermittelt. Im Fußraum lag ein angerauchter Joint und im Handschuhfach fanden die Beamten weitere Utensilien mit Drogenanhaftungen. Die Gegenstände wurden sichergestellt und den 21-Jährigen erwartet nun ein ...

mehr