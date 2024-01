Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell und zu wenig Abstand

A 61/Rheinhessen (ots)

Deutlich zu schnell war der Fahrer eines Sportwagens am 20.01.2024 gegen 15:07 Uhr auf der A 61 bei Eppelsheim unterwegs. Dort fiel der Wagen einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dort zulässigen 130 km/h mit einer Geschwindigkeit von annähernd 180 km/h auf. Der 34-jährige Fahrer des Wagens, der zuvor noch einen vorausfahrenden PKW keinen ausreichenden Abstand eingehalten hatte, konnte in Alzey von der Autobahn gezogen werden und gab bei der Kontrolle auf Vorhalt der Geschwindigkeits- und Abstandsverstöße lapidar an, dass er nun mal ein schnelles Auto habe. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen und mehreren hundert Euro Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

