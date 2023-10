Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Abholer von eingeschleusten Syrern gestoppt

Olbersdorf (ots)

21.10.2023, 17:45 Uhr, Olbersdorf

Zwei in Deutschland lebende Syrer wollten am Nachmittag des 21. Oktober 2023 in Olbersdorf drei illegal eingereiste Landsmänner abholen und wurden durch die Bundespolizei gestoppt.

Um 17:45 Uhr kontrollierten die Beamten an der Buswendeschleife den 33-jährigen Abholer von zwei syrischen Migranten mit seinem in Stuttgart zugelassenen Mercedes Benz PKW. Außerdem kontrollierten sie an der Bushaltestelle einen in Görlitz lebenden 19-jährigen Syrer mit einem weiteren Landsmann. Die beiden Abholer sind mit den drei anderen Syrern verwandt und wollten diese mit ins Landesinnere nehmen. Die Migranten waren zuvor von unbekannten Schleusern zur tschechischen Grenze gebracht worden. Sie sind 28, 31 und 35 Jahre alt und besitzen keine Reisedokumente.

Die fünf Personen wurden in Gewahrsam genommen und ihnen die unerlaubte Einreise, der unerlaubte Aufenthalt sowie das Einschleusen von Ausländern vorgeworfen. Die drei Migranten wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet und die beiden Abholer auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell