Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: SEK-Einsatz - unsicheres Fahrzeug - Unfallflucht

Aalen (ots)

Winnenden: SEK-Einsatz in der Pfeilhofstraße

Am Freitag, gegen 10:00 Uhr, sollte in der Pfeilhofstraße ein Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss vollzogen werden. Der Mann sperrte sich mit einem Messer in einen Raum ein. Hinzugezogene Kräfte des Spezialeinsatzkommandos konnten ihn letztendlich überwältigen und in Gewahrsam nehmen.

Remshalden: In Schlangenlinien gefahren

Am Freitag, gegen 08:15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf der Sonnenbergstraße ein Mercedes unterwegs sei, der in Schlangenlinien fährt. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass die 38-jährige Fahrerin voll fahrtüchtig war. Dasselbe konnte man allerdings nicht vom Auto sagen. Grund für die unsichere Fahrweise war unter anderem eine beschädigte Radaufhängung. Aufgrund der festgestellten technischen Mängel wurde die Weiterfahrt untersagt und das Auto in die nächste Werkstatt geschleppt.

Backnang: Unfallflucht - Beim Ausparken beschädigt

Am Freitag in der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:15 Uhr wurde ein in der Eduard-Breuninger-Straße geparkter PKW der Marke BYD durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfall ereignete sich mutmaßlich beim Ausparken. Am BYD entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 9090.

