Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wer wurde von Falschfahrer gefährdet? - Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Brennender Blumenkübel -

Aalen (ots)

Essingen / Böbingen: Wer wurde von Falschfahrer gefährdet

Ein 51-Jähriger überholte am Donnerstag gegen 22:45 Uhr mit seinem Opel auf der B29, bei Essingen in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd, ein Fahrzeug im einspurigen Baustellenbereich. Fälschlicherweise nutzte der 51-Jährige die Gegenfahrbahn und fuhr auf dieser weiter in Richtung Schwäbisch Gmünd. Der Opel-Fahrer blieb auf der Gegenfahrbahn und fuhr auf dieser weiter, bis diese zweispurig wurde und nun baulich von den zwei Fahrspuren in Richtung Schwäbisch Gmünd getrennt war. Dort fuhr er entgegen der Fahrtrichtung bis nach Böbingen, wo er am Ende der Ausbaustrecke wieder auf die rechte Fahrspur in Richtung Schwäbisch Gmünd wechselte. Mehreren entgegenkommenden Fahrzeugen zeigte er hierbei seine Lichthupe. Der 51-Jährige konnte im Bereich Hussenhofen durch eine Polizeistreife gestoppt und kontrolliert werden. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall, jedoch bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd Verkehrsteilnehmer, die durch den Opel-Fahrer gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Stödtlen: Unfallflucht

Am Donnerstagabend um 20:50 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass im Bereich Schnepfenmühle. Kurz vor der Einmündung auf die K3212 ein Autofahrer von der Straße abkam und mehrere Leitpfosten überfuhr. Der Fahrer habe anschließend sein Fahrzeug auf einem Waldweg abgestellt und sei in den Wald geflüchtet. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnten im Fahrzeug mehrere hochprozentige Getränkedosen aufgefunden werden. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Das Fahrzeug wurde letztendlich abgeschleppt. Die polizeilichen Maßnahmen zur Ermittlung des Fahrers dauern an. Wer hat den Fahrer bzw. das Fahrzeug wahrgenommen bwz. wurde eventuell durch die Fahrweise gefährdet? Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Jagstzell: Beim Aufsteigen von Pedelec gestürzt

Eine 60-Jährige versuchte am Donnerstag gegen 18:10 Uhr in der Panoramastraße auf ihr Pedelec aufzusteigen, dabei drehte sich der Lenker und die Frau stürzte zu Boden. Sie zog sich hierbei eine schwere Verletzung zu und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

Ellwangen/Pfahlheim: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 18 Uhr, während eines Fußballspiels, stellte ein unbekannter Fahrer seinen Pkw, vermutlich ein silberner Audi A4 Kombi, neben das Krad eines 19-Jährigen in der Hasenbergstraße am Sportgelände ab. Beim Aussteigen stieß vermutlich die Tür des Pkws gegen das Krad, welches dadurch zur Seite kippte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Pkw-Lenker wird wie folgt beschrieben: männlich, über 40 Jahre alt, etwas korpulent, Halbglatze, braunes Haar, Bart, er trug ein blaues Shirt. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben bzw. sich an das Kennzeichen erinnern können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Schechingen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Citroen die Kaiser-Friedrich-Straße. Beim Einfahren in die Leinweiler Straße missachtet er die Vorfahrt eines 54-jährigen VW-Fahrers, dabei kam es zur Kollision. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch

Zwei unbekannte Diebe hebelten am Donnerstag gegen 12:00 Uhr in der Becherlehenstraße ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und entwendeten einen Tresor, den sie mit einer Schubkarre abtransportierten. Die Schubkarre konnte in der Nähe wieder aufgefunden werden. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Aalen: Fahrradfahrer gestürzt

Ein 15-Jähriger fuhr am Donnerstag auf der Straße Am Schimmelberg mit seinem Fahrrad, teilweise freihändig, bergab. Er geriet ins Schlingern und stürzte alleinbeteiligt vom Fahrrad, dabei verletzte er sich und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Er trug keinen Helm.

Ebnat: Brennender Blumenkübel

Am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr wurde die Feuerwehr sowie die Polizei über einen Brand in der Karl-Dangel-Straße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass vermutlich durch Zigarettenkippen ein Holzblumenkübel, welcher auf dem Balkon aufgehängt war, in Brand geriet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr Ebnat, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten vor Ort kamen, konnte das Feuer durch Familienangehörige mit einem Gartenschlauch gelöscht werden. Durch das rasche und besonnene Handeln konnte ein ausweiten des Feuers verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hüttlingen/Schwabsberg: Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 15:50 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Lkw rückwärts vom Bärenhaldenweg in die Goldshöfer Straße ein und übersah eine 31-Jährige mit ihrem Mercedes. Die Mercedes-Fahrerin fuhr deswegen auf den Lkw auf und wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 9000 Euro.

Oberkochen: Radfahrerin durch Vogel abgelenkt

Eine 30-jährige Radfahrerin fuhr am Donnerstag gegen 13:00 Uhr ohne Helm auf der Straße Kreuzmühle. Sie ließ sich durch einen Vogel am Himmel ablenken und prallte daraufhin in einen Maschendrahtzaun. Dabei verletzte sie sich und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

