Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B29 - Farbschmierereien - Einbruchsversuch in Schule - Unfallflucht

Aalen (ots)

Lauchheim: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B29

Am Donnerstagnachmittag um 13.18 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW auf der B29 zwischen Lauchheim und Bopfingen, auf Höhe der Abzweigung nach Michelfeld, informiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 68-jährige Fahrer des Sattelzuges die B29 in Richtung Aalen. In einer langgezogenen Linkskurve stieß der Sattelzug, trotz einer mutmaßlich durchgeführten Ausweichbewegung, mit einem entgegenkommenden Hyundai einer 41-Jährigen zusammen. Nach dem Unfall durchbrachen die beiden Fahrzeuge die Leitplanken und kamen nebeneinander im Grünbereich zum Stehen. Ein 10-Jähriger Junge auf dem Beifahrersitz des Hyundai wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte durch die eintreffende Feuerwehr nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Fahrerin des Hyundai wurde schwer verletzt. Die B29 wird noch bis mindestens 19 Uhr zur Unfallaufnahme und insbesondere zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge voll gesperrt bleiben. Durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde aufgrund des bislang völlig unklaren Unfallhergangs ein Gutachten angeordnet und ein Gutachter mit der Unfallrekonstruktion beauftragt.

Oberkochen: Farbschmierereien

Ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro entstand durch Farbschmierereien an einem Gebäude und einem Rolltor in der Straße Am Bahnhof. Die Farbschmierereien wurden vermutlich zwischen Dienstag, 27.08. und Montag, 02.09.24 verursacht. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990 entgegen.

Untergröningen: Einbruchsversuch in Schule

Zwischen Freitag und Mittwoch wurde versucht in das Schulgebäude der Grundschule in Untergröningen einzubrechen. Hierzu wurde auf der Gebäuderückseite versucht ein Fenster aufzuhebeln. Zudem wurde versucht eine Tür zur Werkstatt aufzubrechen. Beides misslang. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 96660 entgegen.

Oberkochen: Unfallflucht

Zwischen Sonntag, 25.08. und Mittwoch, 04.09.24 wurde ein VW Tiguan, der in der Brunnenhaldestraße geparkt ist, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07361 955990 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell