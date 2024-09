POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kupfer und Messing entwendet, Gegenstände von Baustelle entwendet, Unfallflucht, Unfall mit Pedelec, Vor Polizeikontrolle geflüchtet, und mehr...

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Kupfer und Messing entwendet

Am Mittwochmorgen zwischen 1:30 und 2:00 Uhr wurde in der Essener Straße bei einer Sanitärfirma durch bislang Unbekannte mehrere Kilo Kupfer und Messing entwendet. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 an das Polizeirevier Waiblingen zu wenden.

Waiblingen: Gegenstände von Baustelle entwendet

Von einer Baustelle in der Straße "Schänzle" wurden von Dienstagmittag 15 Uhr bis Mittwochmorgen 7 Uhr mehrere Leuchten und Kabel sowie Kabeltrommeln entwendet. Unbekannte verschafften sich Zugang und nahmen die Gegenstände im Wert von rund 1.000 Euro mit. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07151 9500 zu melden.

Waiblingen: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Gegen 2 Uhr am Mittwochmorgen fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in der Badstraße. Als er auf einen Parkplatz vor einer Gaststätte einfuhr und dort mit der Fahrzeugfront gegen einen Metallzaun fuhr. Hierdurch wurde der Zaun beschädigt.

Anschließend setze der Fahrer zurück und fuhr erneut auf die Badstraße ein und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Laut Zeugenaussagen soll der weiße Kleintransporter, welcher vermutlich von der Marke Renault war, mit drei Personen besetzt gewesen sein.

Fellbach: Alkoholisiert beim Polizeirevier vorgefahren

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3:30 Uhr befuhr eine 46-jährige Lenkerin eines Seat die Cannstatter Straße entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung (Einbahnstraße) und hielt direkt vor dem Polizeirevier Fellbach an. Dort parkte sie ihr Fahrzeug verbotswidrig auf dem Gehweg und betrat anschließend das Revier, um eine Anzeige zu erstatten. Beim Gespräch mit der 46-Jährigen konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von fast 1 Promille ergab, wurde anschließend eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein der 46-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Backnang: Unfall mit Pedelec

Ein 18-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 16:15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Sachsenweiler Straße in Richtung Weissach im Tal. Aus Unachtsamkeit gerät er auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW Mini eines 56-Jährigen. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Burgstetten: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters versuchte sich am Mittwoch gegen 22:45 Uhr im Röteweg einer Polizeikontrolle zu entziehen. Er flüchte mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Feldweg, hielt dann aber auf einer Wiese an, auf welcher er mit seiner Beifahrerin einen Fahrerwechsel vornehmen wollte. Beim Eintreffen der Streife wurde bei dem Fahrer festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand.

Alfdorf - Pfahlbronn: Rettungshubschrauber im Einsatz nach Arbeitsunfall

Auf einer Baustelle in der Franzengasse kam es am Mittwoch um 8:40 Uhr zu einem Arbeitsunfall. Hierbei war ein Mitarbeiter während seiner Arbeit ausgerutscht und ca. 1,40 Meter tief auf ein Dachfanggerüst gefallen. Von dort aus fiel er erneut ca. 1,90 Meter in die Tiefe, wo er schließlich im Inneren eines Rohbaus auf den Betonboden aufprallte. Da der 48-Jährige unter schweren Verletzungen litt und wurde es nach der Bergung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Ebenfalls war eine Drehleiter der Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen der Unfallursache dauern an.

Waiblingen - Beinstein: Mann flüchtet durch Rems

Am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr sollte ein Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem er zur zweifelsfreien Identifizierung in das Polizeirevier nach Waiblingen verbracht werden sollte, flüchtete er fußläufig vor den Beamten. Sein Fluchtweg führt durch die Rems und somit auf die andere Seite des Ufers, wo er schließlich verblieb. Nach etwa einer Stunde konnte der Mann widerstandslos durch eine weitere Streife in Gewahrsam genommen werden. Gegen den 31-Jährigen lag ein Abschiebebefehl vor.

