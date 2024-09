Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tödliche Verkehrsunfälle in Bopfingen und Aalen

Aalen (ots)

Aalen: Pkw-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf der B29, Umgehung Aalen, auf Höhe Unterrombach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger, der in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd unterwegs war, geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Audi auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw zusammen. Dabei erlitt der 25-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des entgegenkommenden Klein-Lkw wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Die B29 ist derzeit (22:45 Uhr) noch zu Reinigungsmaßnahmen gesperrt, dürfte aber in Kürze wieder freigegeben werden.

Bopfingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

In Itzlingen überquerte ein 62-Jähriger mit seinem Fahrrad innerorts die L1060. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der die Landesstraße von Kerkingen in Richtung Dirgenheim befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, stürzte mit dem Kopf gegen den Bordstein und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallörtlichkeit verstarb. Der Motorradfahrer stürzte ebenfalls und wurde leicht verletzt. Die Landesstraße war kurzzeitig zur Unfallaufnahme gesperrt. Im Anschluss konnte der Verkehr über einen Fahrstreifen die Unfallörtlichkeit passieren. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder freigegeben.

