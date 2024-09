Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung - Unfallflucht - Brandalarm

Aalen (ots)

Schorndorf: Reifen zerstochen

Ein 41-jähriger Schorndorfer musste am Dienstagnachmittag gegen 13:00 Uhr feststellen, dass unbekannte Täter zwei Reifen an seinem Anhänger zerstochen hatten. Der Anhänger war seit letzten Freitag in Schombach, Vogtswiesen abgestellt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Tel. 07181-2040.

Fellbach: Unfallflucht geklärt

Am Mittwoch, 04.09.2024 wurde die Polizei gegen 07:25 Uhr über ein im Bereich Kappelbergstraße / Gotthilf-Volzer-Weg stehenden Opel mit deutlich sichtbaren Unfallschäden informiert. Ferner fehlten am Auto die Kennzeichen. Anhand der Umweltplakette und Fahrzeugidentifizierungsnummer konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden. Der 47-jährige Waiblinger gab zu, einen Baum und ein Verkehrszeichen mit seinem Auto beschädigt zu haben. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Winnenden: Brandalarm am Flugdeck

Am Dienstag, 03.09.2024 wurde gegen 17:00 Uhr am Hubschrauberlandeplatz des Rems-Murr-Klinikums Brandalarm ausgelöst. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden. Ursache des Fehlalarms war ein Druckabfall in der Sprinkleranlage.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstagvormittag gegen 11:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen Mitsubishi Eclipse Cross, welcher in der Postplatzgarage geparkt war. Hiernach entfernte er sich von der Unfallstelle. Am Mitsubishi entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Zeugenhinweise zum Verursacher erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell