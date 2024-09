Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schussabgabe in Schorndorf

Aalen (ots)

Schorndorf: Schüsse auf unbewohntes Geschäftsgebäude

Es kam am Dienstagmorgen gegen 04:40 Uhr in der Kirchgasse in Schorndorf zu zwei Schussabgaben auf ein unbewohntes Geschäftshaus. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Waiblingen übernommen. Aktuell werden die durch die Kriminaltechnik gesicherten Spuren ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Aalen unter Tel. 07361-5800 zu wenden.

