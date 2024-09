Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Folgemeldung zu Unfall Herboldshausen, Vandalismus

Schwäbisch Hall: Vandalismus

Ein Vandale warf in der Zeit zwischen dem 12.08.2024 und dem 03.09.2024 zwei Fenster einer Schule in der Wirtsgasse ein und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Vandalen.

Vellberg: Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr befuhr eine 31-jährige Fiat-Fahrerin die K2619 in Richtung der L1064. Als sie nach links in die L1064 in Richtung Vellberg einbiegen wollte, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 30-jährigen BMW-Fahrer, welcher bereits auf der L1064 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18 000 Euro entstand.

Crailsheim: Pkw durch Streifen beschädigt

Durch einen Unbekannten wurde am Donnerstagnachmittag um 17:45 Uhr beim Vorbeifahren die rechte Fahrzeugseite eines Pkw der Marke Daimler-Benz beschädigt, dieser war zu diesem Zeitpunkt in der Krackerstraße abgestellt. Es soll sich bei dem Unbekannten um einen Mann ca. 50 gehandelt haben, welcher keine Brille trug und mit einer schwarzen/dunklen Mercedes A-Klasse unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung setzen.

Kirchberg an der Jagst: Folgemeldung zu Unfall bei Herboldshausen

Am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger BMW-Fahrer die K2500 von Saurach kommend und kam in Herboldshausen in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte gegen eine Mauer und überschlug sich. Der 65-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte im Zuge einer polizeilichen Fahndung mit einem Polizeihubschrauber in einem nahegelegenen Feld gefunden werden. Der stark alkoholisierte Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

