Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand eines Wohnhauses

Aalen (ots)

Gaildorf: Brand eines Wohnhauses

Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Einfamilienhauses in der Schubartstraße. Die Flammen griffen auf das gesamte Gebäude über, sodass dieses im Vollbrand stand. Ein Übergriff auf die benachbarten Gebäude konnte durch die Feuerwehr, welche mit 15 Fahrzeugen und 71 Einsatzkräften vor Ort war, verhindert werden. Durch das Feuer wurden nach jetzigen Erkenntnissen keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 1 000 000 Euro. Das Feuer konnte zwischenzeitlich gelöscht werden, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell