POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Seniorin immer noch vermisst

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Von der Sonne geblendet Auf der Katharinenstraße wollte am Sonntag gegen 15 Uhr ein 85-jähriger Lenker eines Ford Fiesta an einem Radfahrer vorbeifahren. Hierbei wurde er offensichtlich von der tiefstehenden Sonne geblendet, so dass er versehentlich über eine Verkehrsinsel hinwegfuhr. Dabei entstand an dem Ford ein Schaden in Höhe ...

