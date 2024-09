Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendliche gefährlich mit Rollern unterwegs - Angriff auf Einsatzkräfte

Aalen (ots)

Kernen im Remstal / Altbach (ES): Mit Roller riskant überholt

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Montagnachmittag gegen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17Jahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die beiden gegen 18.20 Uhr jeweils auf einem Motorroller auf der Esslinger Straße in Kernen im Remstal/Stetten in Richtung Esslingen unterwegs. Dabei sollen sie im Bereich des dortigen Schützenhauses an unübersichtlichen Streckenabschnitten überholt und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Jugendlichen setzten ihre Fahrt über die Römerstraße und den Altbacher Weg bis nach Altbach fort, wo sie von den durch einen Zeugen alarmierten Polizeibeamten angetroffen werden konnten. Die Roller, mit denen offenbar deutlich schneller als zugelassen gefahren werden kann, wurden sichergestellt. Zeugen oder Geschädigte, die durch die Fahrweise der Jugendlichen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.

Oppenweiler: Rettungskräfte und Polizei angegangen

Am frühen Dienstagmorgen gegen 02:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Person aus einem Wohnheim in Wilhelmsheim abgängig sei. Die Person wurde wenig später in ihrem Zimmer angetroffen. Als der 28-jährige Mann durch Rettungskräfte versorgt werden sollte, wurde er aggressiv und ging die Rettungskräfte an, er verletzte einen Rettungssanitäter und eine Rettungssanitäterin dabei leicht. Anschließend wurde er durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Auch hiergegen leistete der Mann Widerstand und trat nach den Beamten, wodurch diese leicht verletzt wurden. Außerdem beleidigte er diese während des Transports zur Dienststelle. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

